Veolia Environnement : dénonce la cession par Suez de ses activités de déchets en Australie

6 avril (Reuters) - Veolia a annoncé mardi:

* VEOLIA DÉNONCE DANS UN COMMUNIQUÉ LA CESSION PAR SUEZ DE SES ACTIVITÉS DE DÉCHETS EN AUSTRALIE

* CES ACTIFS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS COMME STRATÉGIQUES PAR VEOLIA DÈS L’ANNONCE DE SON PROJET INDUSTRIEL ET DANS L’OFFRE DÉPOSÉE À L'AMF-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA

* CETTE CESSION EST MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC L’OBJECTIF PRÉTENDUMENT RECHERCHÉ PAR SUEZ DE MIEUX VALORISER L’ENTREPRISE ET DE PARVENIR RAPIDEMENT À UN ACCORD-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA

* VEOLIA CONTINUE À PROPOSER À SUEZ DE DISCUTER SEREINEMENT DE SON PROJET, ET DANS CET OBJECTIF DE CESSER SON PROPRE DÉMANTÈLEMENT ET DE DÉSACTIVER LA FONDATION NÉERLANDAISE