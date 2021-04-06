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VEOLIA ENVIRONNEMENT

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Veolia Environnement : dénonce la cession par Suez de ses activités de déchets en Australie

06/04/2021 | 18:24
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6 avril (Reuters) - Veolia a annoncé mardi:

* VEOLIA DÉNONCE DANS UN COMMUNIQUÉ LA CESSION PAR SUEZ DE SES ACTIVITÉS DE DÉCHETS EN AUSTRALIE

* CES ACTIFS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS COMME STRATÉGIQUES PAR VEOLIA DÈS LANNONCE DE SON PROJET INDUSTRIEL ET DANS LOFFRE DÉPOSÉE À L'AMF-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA

* CETTE CESSION EST MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LOBJECTIF PRÉTENDUMENT RECHERCHÉ PAR SUEZ DE MIEUX VALORISER LENTREPRISE ET DE PARVENIR RAPIDEMENT À UN ACCORD-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA

* VEOLIA CONTINUE À PROPOSER À SUEZ DE DISCUTER SEREINEMENT DE SON PROJET, ET DANS CET OBJECTIF DE CESSER SON PROPRE DÉMANTÈLEMENT ET DE DÉSACTIVER LA FONDATION NÉERLANDAISE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2021 27 401 M 32 429 M -
Résultat net 2021 729 M 862 M -
Dette nette 2021 11 946 M 14 139 M -
PER 2021 17,5x
Rendement 2021 4,51%
Capitalisation 12 641 M 14 973 M -
VE / CA 2021 0,90x
VE / CA 2022 0,86x
Nbr Employés 171 450
Flottant 93,6%
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 25,26 €
Dernier Cours de Cloture 22,33 €
Ecart / Objectif Haut 34,3%
Ecart / Objectif Moyen 13,1%
Ecart / Objectif Bas -17,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Antoine Frérot Chairman & Chief Executive Officer
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Estelle Karine Brachlianoff Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT11.59%14 932
ESSENTIAL UTILITIES, INC.-3.36%11 225
UNITED UTILITIES GROUP PLC3.73%8 804
SEVERN TRENT PLC0.79%7 664
PENNON GROUP PLC3.28%5 752
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP-5.96%5 060
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