Veolia Environnement : dénonce la cession par Suez de ses activités de déchets en Australie

6 avril (Reuters) - Veolia a annoncé mardi:
* VEOLIA DÉNONCE DANS UN COMMUNIQUÉ LA CESSION PAR SUEZ
DE SES ACTIVITÉS DE DÉCHETS EN AUSTRALIE
* CES ACTIFS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS COMME STRATÉGIQUES PAR
VEOLIA DÈS
LANNONCE DE SON PROJET INDUSTRIEL ET DANS LOFFRE DÉPOSÉE À
L'AMF-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA
* CETTE CESSION EST MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC
LOBJECTIF
PRÉTENDUMENT RECHERCHÉ PAR SUEZ DE MIEUX VALORISER LENTREPRISE
ET DE PARVENIR RAPIDEMENT À UN ACCORD-COMMUNIQUÉ DE VEOLIA
* VEOLIA CONTINUE À PROPOSER À SUEZ DE DISCUTER SEREINEMENT
DE SON
PROJET, ET DANS CET OBJECTIF DE CESSER SON PROPRE DÉMANTÈLEMENT
ET DE DÉSACTIVER LA FONDATION NÉERLANDAISE
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(Rédaction de Paris)