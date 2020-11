Veolia Environnement : précise ses intentions sur Suez avec un projet d'OPA à 18 euros

(Actualisation: nouveaux commentaires du PDG de Veolia, précisions sur le financement et contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre publique d'achat (OPA) de 18 euros par action sur l'ensemble du capital de Suez, et a appelé les actionnaires de Suez à faire pression sur son conseil d'administration s'ils souhaitent voir aboutir ce rachat.

Ce prix de 18 euros, qui s'entend "coupon attaché", s'alignerait sur celui qui a permis à Veolia d'obtenir les 29,9% de Suez détenus par Engie, le 5 octobre.

L'OPA sera déposée "dès que le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France", a indiqué Veolia dans un communiqué.

Suez s'oppose toujours au projet de rapprochement avec son principal concurrent et a affirmé la semaine dernière qu'aucun dialogue n'avait eu lieu depuis l'entrée de Veolia à son capital.

Le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, a affirmé mardi qu'il avait consacré les semaines écoulées à essayer de renouer le dialogue avec le président et les membres du conseil d'administration de Suez mais "la réponse systématique de Suez a pour l'instant consisté à opposer à ces démarches une fin de non-recevoir".

Veolia a cependant engagé des discussions avec les autorités de la concurrence et prévoit de déposer courant novembre les pré-notifications nécessaires à son projet d'OPA. "Nous n'avons pas perdu une minute depuis le 5 octobre", a-t-il martelé.

La prochaine assemblée générale devra trancher

"L'OPA sur Suez se fera quoiqu'il arrive, et au plus tard après la prochaine assemblée générale [de Suez, ndlr]. Le train est parti à l'heure, il est lancé et il ne s'arrêtera pas", a également déclaré Antoine Frérot, tout en précisant que l'obtention des autorités de la concurrence prendrait, elle, "12 à 18 mois".

Précisant qu'il ne modifierait pas le prix de son offre en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, le dirigeant a demandé aux actionnaires de Suez de "faire pression" sur le conseil d'administration de Suez afin qu'il change d'avis et apporte son soutien au projet de rapprochement. A défaut, les actionnaires de Suez ont la possibilité de proposer un renouvellement du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale, a-t-il indiqué.

Veolia pourrait demander de son côté à la Commission européenne d'être autorisé à voter sur certaines résolutions lors de cette assemblée générale, s'il considère que ses intérêts patrimoniaux sont en jeu.

Le plan de financement de Veolia précisé

Veolia a par ailleurs indiqué mardi qu'il demanderait à la justice française l'annulation de la délibération du conseil d'administration de Suez ayant organisé l'incessibilité du pôle Eau France du groupe, via une fondation de droit néerlandais.

Dans le cadre de son projet d'OPA, Veolia envisage de céder pour 4 à 5 milliards d'euros d'actifs, notamment le pôle Eau France de Suez, afin d'obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à ce rapprochement.

Le directeur financier de Veolia, Claude Laruelle, a précisé mardi que le coût de l'offre publique d'achat s'élevait à environ 8 milliards d'euros mais que le besoin de financement, compte tenu de ces cessions d'actifs, se situait entre 3 et 4 milliards d'euros.

Veolia a d'ores et déjà sécurisé ce financement via un prêt-relais auprès d'un groupe de banques. Ce prêt sera remboursé en faisant appel au marché obligataire et en procédant éventuellement à une augmentation de capital d'un montant maximum correspondant à 20% du capital de Suez, soit environ 2 milliards d'euros, a-t-il ajouté.

-François Schott et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 07:14 ET (12:14 GMT)