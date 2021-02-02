2 février (Reuters) - VEOLIA ENVIRONNEMENT SA:
* LA PARTICIPATION DE VEOLIA DANS SUEZ NEST NI À VENDRE, NI
À
ÉCHANGER
* LES ADMINISTRATEURS DE VEOLIA ONT RÉAFFIRMÉ À LUNANIMITÉ
LEUR
REFUS DE CÉDER OU DÉCHANGER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES
29,9 % QUE VEOLIA POSSÈDE AU CAPITAL DE SUEZ ET LEUR
DÉTERMINATION À MENER À SON TERME LEUR PROJET DE RAPPROCHEMENT
ENTRE VEOLIA ET SUEZ
* TOUTE RUMEUR FAISANT ÉTAT DU CONTRAIRE EST TROMPEUSE ET NE
REFLÈTE LES INTENTIONS NI DE VEOLIA NI DAUCUN DE SES
ADMINISTRATEURS
* VEOLIA DEMEURE OUVERTE À UNE DISCUSSION AVEC LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE SUEZ DANS LE CADRE DU PROJET DE
RAPPROCHEMENT TEL QUE DÉTAILLÉ DANS SA COMMUNICATION DU 7
JANVIER DERNIER
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(Gdansk Newsroom)