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VEOLIA ENVIRONNEMENT

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Veolia Environnement : réaffirme son refus de céder ou déchanger sa participation dans Suez

02/02/2021 | 08:39
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2 février (Reuters) - VEOLIA ENVIRONNEMENT SA:

* LA PARTICIPATION DE VEOLIA DANS SUEZ NEST NI À VENDRE, NI À ÉCHANGER

* LES ADMINISTRATEURS DE VEOLIA ONT RÉAFFIRMÉ À LUNANIMITÉ LEUR REFUS DE CÉDER OU DÉCHANGER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES 29,9 % QUE VEOLIA POSSÈDE AU CAPITAL DE SUEZ ET LEUR DÉTERMINATION À MENER À SON TERME LEUR PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE VEOLIA ET SUEZ

* TOUTE RUMEUR FAISANT ÉTAT DU CONTRAIRE EST TROMPEUSE ET NE REFLÈTE LES INTENTIONS NI DE VEOLIA NI DAUCUN DE SES ADMINISTRATEURS

* VEOLIA DEMEURE OUVERTE À UNE DISCUSSION AVEC LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ DANS LE CADRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT TEL QUE DÉTAILLÉ DANS SA COMMUNICATION DU 7 JANVIER DERNIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2020 25 947 M 31 334 M -
Résultat net 2020 365 M 441 M -
Dette nette 2020 11 191 M 13 515 M -
PER 2020 28,7x
Rendement 2020 3,20%
Capitalisation 12 600 M 15 223 M -
VE / CA 2020 0,92x
VE / CA 2021 0,87x
Nbr Employés 171 212
Flottant 95,5%
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zone bourse
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Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 23,94 €
Dernier Cours de Cloture 22,27 €
Ecart / Objectif Haut 38,8%
Ecart / Objectif Moyen 7,48%
Ecart / Objectif Bas -16,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Antoine Frérot Chairman & Chief Executive Officer
Estelle Karine Brachlianoff Chief Operating Officer
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT11.29%15 223
ESSENTIAL UTILITIES, INC.-0.36%11 356
UNITED UTILITIES GROUP PLC5.79%8 625
SEVERN TRENT PLC3.54%7 582
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP-5.94%5 105
AMERICAN STATES WATER COMPANY-0.23%2 850
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