Veolia Environnement : rejoint le nouveau Collège d'entreprises de BeMed dans la lutte contre la pollution plastique en Méditerranée

Plus de 229 000 tonnes de déchets plastiques - l'équivalent de 500 conteneurs par jour - sont déversées chaque année dans la Méditerranée, ce qui en fait l'une des plus polluées au monde, avec plus de 250 milliards de particules de plastique en suspension.

Dans ce contexte, les Fondations Prince Albert II de Monaco et Tara Océan*, Surfrider Europe et MAVA, avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ont créé en 2015 Beyond Plastic Med (BeMed) pour réduire la pollution plastique avec des solutions efficaces. BeMed a déjà soutenu 58 initiatives dans 15 pays du bassin méditerranéen.

*dont la fondation Veolia est partenaire.

Initié par BeMed début 2020 sous la forme d'un espace de discussion pour les entreprises ayant une activité autour de la Méditerranée, le Collège d'entreprises regroupe des acteurs privés représentant toute la chaîne de valeur pour accélérer la transition vers la réduction de la pollution plastique. Et s'appuie sur un comité scientifique d'experts.

BeMed a officiellement lancé ce Collège d'entreprises à l'issue de deux journées au cours desquelles l'association a fait travailler ses membres en deux groupes de travail : l'un sur la 'science et l'industrie', pour clarifier les sujets clés ; l'autre autour des alternatives aux plastiques à usage unique, pour élaborer un guide de solutions, et mettre en place un projet pilote à Marseille qui vise à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique dans les hôtels. Pilote qui pourrait être reproduit en Tunisie.

Pour enrayer la pollution des mers et des océans, Veolia agit prioritairement en amont, sur les pollutions terrestres qui sont à l'origine de 80% des pollutions marines. Au niveau de l'interface terre-mer et en remontant à la source, Veolia traite les flux de pollutions, contribue à réduire la vulnérabilité des territoires et à transformer les modes de production et de consommation dans une approche circulaire.