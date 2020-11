Veolia Environnement : s'engage à déposer une OPA de 18 euros par action sur l'ensemble de Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre publique d'achat (OPA) de 18 euros par action sur l'ensemble du capital de Suez dès que le conseil d'administration de son rival aura approuvé ce projet d'acquisition et désactivé le mécanisme protégeant son activité Eau en France.

Le groupe déposera ce projet d'OPA dès lors qu'un accord sur un rapprochement aura été conclu entre Suez et Veolia, "confirmant l'accueil favorable du projet d'offre par le conseil d'administration et la désactivation effective du dispositif d'inaliénabilité de Suez Eau France et de ses filiales et actifs", a développé la société.

Cet accord devra également comprendre "un engagement de gérer le groupe Suez SA dans le cours ordinaire des affaires, sans cession d'actifs autres que ceux nécessaires aux fins de l'obtention des autorisations réglementaires", a ajouté le groupe.

"Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez", a également indiqué Veolia. Cette OPA de 18 euros par action s'entend "coupon attaché", a par ailleurs précisé le groupe.

Le prix de l'OPA s'alignerait ainsi sur celui qui a permis à Veolia d'obtenir les 29,9% de Suez détenus par Engie, le 5 octobre.

Le groupe dirigé par Antoine Frérot a expliqué que depuis cette acquisition, Veolia avait consacré les semaines écoulées à essayer de renouer le dialogue avec le président et les membres du conseil d'administration de Suez. "La réponse systématique de Suez a pour l'instant consisté à opposer à ces démarches une fin de non-recevoir", a affirmé Veolia.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 02:59 ET (07:59 GMT)