Veolia Environnement : transforme désormais en électricité renouvelable le biogaz produit par la valorisation des déchets organiques de trois de ses sites au Brésil

Veolia met en service trois nouvelles centrales électriques sur trois de ses centres de valorisation des déchets dans les Etats de Sao Paulo et Santa Catarina au Brésil. Ces unités produiront 12 400 kW d'électricité renouvelable à partir de biogaz, produit par la décomposition des déchets organiques, permettant de couvrir les besoins en électricité et en chauffage d'une ville d'environ 42 000 habitants au Brésil.

La transformation en énergie de ce biogaz, jusque-là non utilisé, contribue à une meilleure valorisation des déchets et permet donc de renforcer l'impact écologique de cette activité. Veolia mise également sur la valorisation de cette ressource énergétique pour augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« En tant que leader mondial de la transformation écologique, Veolia s'engage à maximiser la valorisation énergétique du biogaz produit sur ses sites dans une démarche d'économie circulaire et pour contribuer à la lutte contre le changement climatique », explique Pedro Prádanos, Président-directeur général de Veolia Brésil.

« Au Brésil, l'accélération du stress hydrique doit stimuler la recherche de modèles alternatifs. Nous sommes convaincus que l'intérêt des villes et des industries pour des sources stables d'énergie renouvelable telles que les biogaz ira ainsi croissant et nous serons là pour accompagner ce changement. Veolia étudie également d'autres solutions de valorisation de biogaz dans le pays, notamment par la production de biométhane utilisable dans le réseau de gaz naturel ou en tant que carburant automobile», a-t-il ajouté.

Énergies renouvelables et impact sur le changement climatique

Plus respectueux de l'environnement que les énergies fossiles pour la production électrique, le biogaz est généré à partir de déchets organiques d'origine animale, végétale ou industrielle. Il constitue une source d'énergie stable et prévisible. Sa valorisation énergétique permet ainsi de fermer la boucle locale de l'économie circulaire et contribue de manière significative à l'atténuation du changement climatique en :

Réduisant les gaz à effet de serre par la destruction du méthane généré par les déchets, car son impact sur l'environnement est 28 fois plus élevé que celui du CO2;

Remplaçant les combustibles fossiles pour la production d'électricité par de l'électricité renouvelable produite sur place, évitant ainsi leur extraction et leur combustion.

De cette manière, d'ici fin 2021, la capture du biogaz sur les centres de valorisation des déchets de Veolia au Brésil permettra d'éviter 45 000 tonnes de méthane dans l'atmosphère, soit environ 1,26 million de tonnes d'équivalent CO2.

