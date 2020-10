Veolia : Moody's confirme sa note, perspectives stables

09/10/2020 | 15:50

Alors que Veolia a prévu d'acheter les 29,9% de Suez détenus par Engie, Moody's s'attend à ce que Veolia adopte ' des mesures d'atténuation, y compris des cessions ' afin d'amortir l'impact négatifs sur les paramètres financiers de cette acquisition.



L'agence de notation estime cependant que l'acquisition de Suez va permettre à Veolia d'accroitre sa présence internationale et surtout de créer ' l'un des plus grands groupes de services environnementaux mondiaux', avec un CA supérieur à 40 milliards d'euros et un EBITDA avoisinant les 7 milliards.



' Nous prévoyons que le groupe sera globalement neutre en matière de flux de trésorerie disponibles après le paiement des dividendes au cours des 12 prochains mois ', indique l'agence de notation.



Dans ce contexte, Moody's confirme sa notation Baa1 sur le long terme avec des perspectives stables.





