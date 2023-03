Veolia: Résultats record avec Suez, nouvelle forte croissance en vue

PARIS (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats record au titre de 2022, tirés par l'intégration des activités de Suez, et a dit tabler sur une nouvelle "forte" progression de ses performances en 2023.

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, également présent dans la production et les économies d'énergie, a précisé dans un communiqué qu'il visait pour l'exercice en cours une "solide" croissance organique de son chiffre d'affaires et une progression organique de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 5% à 7%.

Veolia vise aussi pour 2023 un résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros, à change constant et "sans élargissement du conflit au-delà du territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions d'approvisionnement en énergie en Europe", ainsi qu'une croissance de son dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant par action.

Le groupe compte notamment s'appuyer sur des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros auxquelles s'ajouteront de nouvelles synergies attendues avec Suez, pour un montant cumulé supérieur à 280 millions fin 2023, en ligne avec un objectif de 500 millions cumulés.

"Les résultats de 2022 sont historiques et exceptionnels", a déclaré Estelle Brachlianoff, la directrice générale, lors d'une conférence téléphonique.

Ces performances "démontrent a la fois notre faible sensibilité au cycle économique et notre capacite a répercuter les hausses de nos coûts dans nos prix", a-t-elle ajouté.

"Nous démarrons l'exercice 2023 dans de très bonnes conditions, parfaitement lancés pour une nouvelle année de forte croissance."

Un an après la finalisation du rachat par Veolia de la majeure partie des activités de son ancien concurrent Suez, Estelle Brachlianoff a en outre estimé que le rapprochement des deux groupes était "un plein succès".

La directrice générale a indiqué que l'énergie locale, que le groupe produit notamment à partir de déchets, continuerait d'être un moteur de croissance important pour Veolia, de même que ses activités en matière de dépollution et certaines zones géographiques comme le Moyen-Orient et les Etats-Unis.

Veolia a enregistré en 2022 un résultat net courant part du groupe à 1,2 milliard d'euros (+29,7%) et un résultat net part du groupe à 716 millions (+77%).

Dans le même temps, son Ebitda s'est établi à 6,2 milliards d'euros (+7,2% à périmètre et change constants) et son chiffre d'affaires à 42,9 milliards (+14,1% à périmètre et change constants).

Le groupe a précisé avoir réalisé 371 millions d'euros d'économies l'an passé et 146 millions de synergies liées au rachat de Suez, au-delà de ses objectifs de 350 millions et 100 millions respectivement.

Estelle Brachlianoff a également souligné que le ratio d'endettement de Veolia, de 2,9 à fin 2022, lui permettait "d'avoir de la marge de manoeuvre pour saisir des opportunités si elles se présentaient".

