Veolia/Suez: dernières manoeuvres à la veille d'une journée cruciale

Paris (awp/afp) - Engie attendait mardi une offre améliorée de Veolia pour sa part dans Suez, les acteurs de ce feuilleton industriel se montrant de plus en plus fébriles à la veille d'une journée cruciale.

C'est en effet mercredi qu'expire l'offre présentée fin août à Engie par le géant de l'eau et des déchets Veolia pour le rachat de ses parts dans son concurrent historique.

Les tractations continuaient encore mardi soir: sous l'égide de Bercy, les dirigeants des deux frères ennemis se sont rencontrés mais la discussion a été infructueuse, a révélé Suez dans un communiqué.

Le groupe énergétique Engie, qui souhaite se recentrer sur ses métiers, s'est vu offrir 2,9 milliards d'euros pour céder 29,9% du capital. Veolia compte ensuite lancer une OPA pour constituer un champion mondial du secteur.

Son PDG Antoine Frérot a promis d'améliorer financièrement son offre avant la date limite de mercredi. "Nous n'avons pas, à l'heure où je vous parle, reçu une nouvelle offre", a indiqué le président d'Engie Jean-Pierre Clamadieu, aux députés qui l'auditionnaient mardi matin.

Mais "nous sommes aujourd'hui convaincus que le projet industriel est solide, nous sommes convaincus que Veolia est prêt à apporter des garanties en termes d'emploi qui nous satisfont (...)", a-t-il ajouté.

Le direction de Suez, qui refuse la fusion, alerte sur le risque social, assurant que 10.000 postes seraient menacés, dont environ la moitié en France, sur 90.000.

Plus d'une centaine de salariés - 400 selon la CGT - ont manifesté mardi devant la tour Engie de la Défense à l'appel de l'intersyndicale du groupe, aux cris de "Veolia, ton OPA on n'en veut pas".

Le tribunal de Paris, saisi en référé par les comités sociaux et économiques (CSE) de Suez et Suez Eau France pour obtenir la suspension du projet de rachat, rendra sa décision le 9 octobre, ont indiqué les syndicats du groupe dans un communiqué.

Dénonçant mardi soir "les revirements d'opinions, les hésitations, les silences pesants" du gouvernement, l'intersyndicale FO, CGT, CFTC, CFDT et CFE-CGC de Suez a promis de "continuer à s'opposer par tous les moyens" à l'offre de Veolia.

"La proie pour l'ombre"

Le conseil d'administration d'Engie devrait se pencher sur le dossier mercredi après-midi.

M. Clamadieu a laissé entendre qu'il aimerait que la question soit tranchée rapidement, d'autant que Suez n'a pas constitué à ce jour de projet alternatif, avec d'autres investisseurs, lui permettant de sauvegarder son indépendance. Sans décision mercredi, "nous lâchons la proie pour l'ombre", a prévenu le patron d'Engie.

"Ma déception, c'est qu'au fil de ces quatre dernières semaines nous n'avons pas vu de seconde offre se constituer... Malheureusement rien de concret n'est arrivé", a-t-il regretté devant les députés.

M. Clamadieu "nous avait dit que rien ne serait fait dans la précipitation, mais au contraire dans le consensus et la sérénité", assure pour sa part le directeur général de Suez Bertrand Camus, dans le journal Le Figaro.

"Je suis convaincu que nous serons en mesure de proposer un projet créateur de valeur pour 100% de nos actionnaires", assure-t-il.

Reste à savoir comment l'État, actionnaire à hauteur de quelque 23,6% d'Engie, va voter mercredi au conseil d'administration auquel il est représenté.

"Guerre industrielle"

Le gouvernement aimerait calmer le jeu dans ce dossier qui touche à des activités stratégiques et politiquement sensibles et qui n'a cessé de s'envenimer depuis la fin août.

"L'État ne cédera à aucun ultimatum, l'État ne cédera à aucune pression, l'État ne cédera à aucune précipitation", a répété mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, interpellé à l'Assemblée nationale.

"On n'est pas à une semaine, 15 jours ou trois semaines près", avait-il déjà dit dans la matinée. "L'État souhaite que cesse cette guerre entre deux industriels français, Veolia et Suez, qui n'a pas lieu d'être dans les circonstances actuelles où nous traversons une crise économique difficile", a-t-il souligné.

Bercy cherche à rapprocher les protagonistes de la saga, qui commence à virer à la bagarre sur la place de Paris.

MM. Frérot, Varin et Camus ont ainsi été réunis mardi soir. Mais "devant le refus de Veolia de décaler l'échéance du 30 septembre et de faire une offre à tous les actionnaires de Suez, il n'a pas été possible de débuter les discussions", indique Suez.

Ce dernier pose en effet comme préalable au dialogue la suspension de l'offre faite à Engie et le dépôt d'une offre publique par Veolia pour 100% des actionnaires.

