Veolia-Suez: le patron d'Ardian Infrastructure "assez confiant" quant à "un

PARIS (awp/afp) - Le patron du fonds Ardian Infrastructure Mathias Burghardt se dit "assez confiant" quant à "un compromis" dans la bataille entre les groupes de traitement de l'eau et des déchets, Veolia et Suez, dans un entretien avec le Journal du Dimanche.

"Je suis assez confiant. Je crois qu'il y aura un compromis", déclare M. Burghardt? qui propose d'acheter une partie de Suez - une offre soutenue par la direction de Suez mais rejetée par Veolia qui veut de son côté s'offrir l'intégralité de son grand concurrent français.

"On aura tout tenté pour trouver une solution", assure-t-il, jugeant que "ce serait un énorme gâchis pour les salariés et le tissu industriel français si on ne trouvait pas un compromis".

M. Burghardt fait valoir que l'offre d'Ardian Infrastructure (associé au fonds américain GIP) qui reprendrait "Suez France et plusieurs activités à l'international encore à définir", aurait pour effet de "[réduire] considérablement le chèque que doit faire Veolia pour son OPA ainsi que son endettement pour réaliser l'opération".

Il assure aussi que cette offre apporterait à Veolia "une solution à ses problèmes de concurrence auprès des autorités qui pourraient être saisies". "Et nous préservons l'emploi", ajoute-t-il.

Malgré le rejet rapide de cette solution de la part de Veolia, le dirigeant d'Ardian considère qu'ils sont "un peu revenus là-dessus, ce qui prouve qu'ils commencent à voir l'avantage de [leur] offre".

"Notre projet est compatible avec le leur et acceptable", poursuit M. Burghardt, ajoutant que "la solution aujourd'hui envisagée permet de maintenir deux champions français".

"Contrairement à ce que laisse entendre M. Mathias Burghardt, la position de Veolia n'a pas changé", a toutefois réagi Veolia dimanche. "Nous souhaitons discuter avec la direction de Suez de notre projet industriel, et non pas d'un pacte financier avec deux fonds qui se comportent en prédateurs", explique l'entreprise.

"Ce marché léonin est inacceptable pour nous et ne peut satisfaire que des impératifs financiers promus par ces deux fonds d'investissement", ajoute Veolia.

Le consortium Ardian-GIP a proposé de reprendre les activités France et "Eau et Technologie" à l'international de Suez pour 11,9 milliards d'euros.

Ce projet, soutenu par Suez, a été rejeté par Veolia qui a lancé une OPA sur son concurrent après avoir acquis 29,9% de Suez auprès d'Engie.

