Veolia à ELLE Green : « les tiers-lieux permettent de mener ensemble la bataille collective pour la transformation écologique »

Fanny Demulier - responsable Communication Raison d'être et RSE chez Veolia - a expliqué la nécessité de sensibiliser et de mobiliser les individus pour véritablement impulser le changement de nos modes de production et de consommation, et créer un mouvement collectif.

Veolia a défini sa Raison d'être pour se fixer un cap sur le long terme : le Groupe vise une performance plurielle qui met au même niveau d'exigence les enjeux financiers, sociétaux, environnementaux, commerciaux et sociaux. Nous avons pour priorité d'engager toutes nos parties prenantes - nos clients, nos investisseurs, nos salariés, … - pour progresser et trouver ensemble un équilibre d'impact dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est pourquoi pour Veolia, la connexion à la nature, qui repose notamment sur la prise en compte des enjeux liés à la consommation des ressources et aux pollutions émises, passera d'abord par des prises de conscience et des changements de comportements individuels dans nos façons de penser et de faire, a introduit Fanny Demulier.

La REcyclerie de Paris, dont Veolia est le partenaire principal depuis l'ouverture du lieu en 2014, accueille un large public et propose différentes activités : une ferme urbaine, installée sur un ancien terrain ferroviaire, pour sensibiliser à l'alimentation locale et responsable ; un atelier de réparation d'outillage et d'appareils électroménagers, pour repenser la notion d'usage et lutter contre l'obsolescence programmée ; et aussi une bibliothèque sur l'environnement, soutenue par la Fondation Veolia dans le cadre du Prix du Livre Environnement. Le lieu propose également une programmation gratuite et accessible au grand public pour apprendre, comprendre et échanger sur les grands enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Savez-vous, par exemple, qu'on utilise une perceuse en moyenne 12 mn dans une vie ! À La REcyclerie de Paris, elle est réparée, mutualisée et prêtée aux adhérents... Ce tiers-lieux vise à sensibiliser le plus grand nombre aux gestes éco-citoyens. 600 personnes y viennent chaque jour de tous les horizons avec des attentes très variées, et le club de La REcyclerie compte 600 adhérents. Le partenariat avec Veolia est un soutien indispensable pour la programmation éco-culturelle qui propose plus de 500 événements par an, gratuits et accessibles à tous (conférences, rencontres, ateliers). Ce partenariat permet aussi de dupliquer et d'essaimer ce modèle ailleurs, prouvant que de petits acteurs et de grandes entreprises peuvent travailler ensemble pour sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre sur les sujets d'environnement, a précisé Marion Bocahut, cheffe de projet éco-culturel de La REcyclerie.

Co-construit par Veolia et son partenaire local, The Maker Space Foundation, le tiers-lieux Le Baobab à Durban (Afrique du Sud) s'inspire du modèle de La REcyclerie à Paris.

Le Baobab est un tiers-lieu adapté au contexte de l'Afrique du Sud. Il est centré sur le recyclage des déchets plastiques : on y a créé par exemple des peignes à base de bouchons de bouteille en plastique. Au Baobab, nous répondons à l'un des enjeux sociétaux de la ville de Durban en formant à l'entreprenariat 300 jeunes femmes. Nous avons aussi un programme d'initiation au jardinage dans les écoles pour avoir un impact environnemental à plus long terme. Notre partenariat avec Veolia nous apporte des ressources pour mettre en œuvre le changement au niveau local, a expliqué Steve Gray, responsable du Baobab de Durban et fondateur de The Maker Space Foundation en Afrique du Sud.

Pour Veolia, les tiers-lieux sont des lieux où s'organise concrètement la transformation écologique, par les solutions locales qu'ils apportent à leur territoire d'implantation et à l'ensemble de ses acteurs (citoyens, collectivité, associations, entreprises, …).

Ces tiers-lieux qui sont très inclusifs permettent de partager ces enjeux communs et de mener ensemble cette bataille collective pour la Planète. Par exemple, à Niamey au Niger, l'Oasis est un autre tiers-lieu initié par Veolia, dédié à l'entrepreneuriat feminin pour l'autonomie des femmes, avec l'association Empow'Her. Tous ces tiers-lieux sont conçus en fonction des besoins des territoires et des personnes qui se mobilisent dans chaque contexte. Ils sont impactants à long terme. D'ailleurs, nous avons plusieurs nouveaux projets en discussion, a poursuivi Fanny Demulier.