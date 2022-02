Veolia a bouclé la cession du "nouveau Suez" au consortium d'investisseurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mardi avoir bouclé la cession du "nouveau Suez" au consortium d'investisseurs réunissant Meridiam, GIP, la Caisse des dépôts et CNP Assurances.

"Cette opération, qui comprend l'essentiel des remèdes approuvés par la Commission européenne pour garantir le maintien de la concurrence dans les services à l'environnement suite au rapprochement entre Veolia et Suez, permet la création d'un groupe agile et durable tant d'un point de vue industriel que social représentant un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros et un effectif de 35.000 employés", a indiqué Veolia dans un communiqué.

Le nouveau périmètre de Suez comprend les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs en Italie, en Europe centrale, en Afrique, notamment au Maroc, en Asie centrale, en Inde, en Chine et en Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales, a précisé Veolia.

Cette opération a été réalisée "conformément aux termes du contrat d'acquisition en date du 22 octobre 2021, et pour une valeur d'entreprise inchangée", a indiqué Veolia. Le consortium avait remis l'été dernier à Veolia et Suez une promesse d'achat engageante finale pour le rachat du nouveau Suez pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards d'euros.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé la semaine dernière que le retrait obligatoire des actions Suez interviendrait le 18 février prochain. Veolia détenait 95,93% du capital et des droits de vote de Suez à l'issue de la réouverture de l'offre publique d'achat réussie sur son concurrent.

Dans un communiqué distinct, Suez a annoncé que sa nouvelle directrice générale, Sabrina Soussan, prenait ses fonctions ce jour.

