Veolia a déposé son projet d'OPA sur les actions Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a déposé mardi soir auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son projet d'offre publique d'achat (OPA) sur son concurrent Suez.

Selon les termes de l'offre, Veolia s'engage à acquérir de manière irrévocable l'intégralité des actions Suez qu'il ne détient pas encore, au prix unitaire de 20,50 euros, dividende attaché. Si le dividende de 0,65 euro par action qui sera soumis au vote des actionnaires de Suez lors de l'assemblée générale devant se tenir mercredi était approuvé, le prix de l'OPA serait réduit d'un montant de 0,65 euro par titre, à compter de la date de détachement du dividende.

Le prix de l'OPA a été relevé par rapport au prix initial de 18 euros par action Suez (dividende attaché) qui figurait dans le communiqué de presse de Veolia du 5 octobre 2020, relatif à son intention de déposer le projet d'offre.

Veolia détient 29,9% du capital de Suez depuis octobre dernier et l'acquisition d'un bloc de titres auprès d'Engie à un prix unitaire de 18 euros.

Le calendrier de l'OPA sera fixé par l'AMF, conformément à son règlement général. Cette OPA pourrait être suivie d'une procédure de retrait obligatoire.

Mardi soir, le conseil d'administration de Suez a recommandé à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'OPA de Veolia. Les administrateurs de Suez ont indiqué avoir "pris connaissance de l'attestation d'équité de l'expert indépendant (Finexsi) qui conclut au caractère équitable des conditions financières de l'offre et à la cohérence du prix de cession du nouveau Suez avec le prix de l'offre".

Veolia et Suez ont dévoilé mardi soir la valeur du nouveau Suez, l'entité qui reprendra à Veolia des actifs pour 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le consortium à la tête de ce futur nouveau Suez, réunissant Meridiam, GIP et la Caisse des dépôts, s'est engagé à payer ces actifs 10,4 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Cette valorisation intègre un complément de prix potentiel de 300 millions d'euros à verser à l'issue de l'exercice 2021, en fonction de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) 2021 réalisé par le nouveau Suez.

Ce nouveau Suez sera composé des activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales. Veolia conservera 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires venant de Suez.

Si tous les accords sont obtenus dans les temps, Suez et Veolia prévoient de finaliser concomitamment l'offre publique d'achat et la cession du nouveau Suez au consortium à la fin de l'année 2021.

