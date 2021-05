Veolia a finalisé le rachat d'Osis auprès de Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mardi avoir finalisé, via sa filiale Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (Sarp), le rachat de Suez RV Osis, elle-même filiale de son concurrent Suez.

Dans un communiqué séparé, Suez a indiqué que cette cession s'était opérée sur la base d'une valeur d'entreprise de 298 millions d'euros, soit un multiple de 13 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pro forma de 2019, montant auquel s'est ajouté un complément de prix de 5 millions d'euros.

"Le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour cette acquisition a été donné le 28 avril 2021 sous condition de cession par Sarp de huit agences d'Osis, situées essentiellement en Ile-de-France", a expliqué Veolia.

Le rapprochement entre Sarp et Osis créera un nouvel ensemble représentant des revenus totaux de 750 millions d'euros et comptant 6.700 collaborateurs.

Le projet de cession d'Osis à Veolia avait été annoncé mi-août 2020, soit à peine deux semaines avant que le groupe dirigé par Antoine Frérot lance son offensive pour acquérir Suez.

Après des mois de lutte intense et de guérilla judiciaire, les deux groupes ont signé la semaine dernière un accord de rapprochement, entérinant l'armistice trouvé le 11 avril. Veolia rachètera ainsi Suez au prix de 20,50 euros par action et cédera ensuite des actifs représentant 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour créer un "nouveau Suez" détenu par un consortium composé du groupe Caisse des dépôts, dont CNP Assurances, et des fonds Meridiam et Global Infrastructure Partners (GIP).

