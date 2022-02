Veolia : accord avec TotalEnergies pour le biométhane

TotalEnergies et Veolia annoncent avoir signé un accord en vue de valoriser le biométhane issu d'installations de traitement de déchets et d'eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays, biométhane qui sera commercialisé par TotalEnergies.



Les partenaires développeront et co-investiront dans un portefeuille de projets internationaux avec l'ambition de produire jusqu'à 1,5 térawattheure (TWh) de biométhane par an d'ici à 2025, soit la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de 500.000 habitants.



Dans le cadre de cet accord, Veolia apportera son expertise dans la production et le traitement du biogaz issu de ses installations, tandis que TotalEnergies apportera sa maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur du biométhane.



