Veolia : accueille avec satisfaction les conclusions du Conseil d'Administration tenu ce jour par Engie

En conséquence, Veolia (Paris:VIE) confirme accueillir favorablement les demandes d’Engie :

d’extension de la validité de l’offre présentée aujourd’hui à Engie jusqu’à la date du lundi 5 octobre 2020 ;

de formalisation, d’ici à cette date, des modalités de son engagement de ne pas lancer d’offre publique d’achat hostile sur les titres de Suez.

Veolia a répondu favorablement à ces deux demandes par courrier ce jour au Président du Conseil d’Administration d’Engie.

