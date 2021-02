Veolia annonce déposer une offre d'achat sur les 70,1% du capital de Suez qu'il

ne détient pas

PARIS (awp/afp) - Le groupe Veolia annonce dimanche soir déposer une offre d'achat sur les 70,1% du capital de Suez qu'il ne détient pas, renonçant à obtenir l'accord du conseil d'administration de son concurrent qui a "multiplié les actions destinées à faire obstruction à sa proposition" de rachat amical, dit-il.

Considérant que "l'intérêt social de Veolia et la bonne information du marché méritent une clarification face aux manoeuvres et déclarations ambiguës de Suez, Ardian et GIP", le conseil d'administration du champion de l'eau et des déchets a décidé de faire "une offre publique d'acquisition en numéraire au prix de 18 euros", précise un communiqué. Veolia a acheté en octobre 29,9% du capital de Suez.

