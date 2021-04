Veolia appelle Suez au dialogue et demande le démantèlement de sa fondation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a appelé lundi la direction de Suez à "désactiver dès à présent" la fondation où sont logés certains actifs du groupe d'eau et de déchets et à dialoguer sur son offre de rapprochement après l'opinion émise par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'AMF a jugé vendredi dans un communiqué que le dispositif de la fondation de droit néerlandais et la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et soutenue par le conseil d'administration de Suez portaient "atteinte aux règles et principes directeurs applicables aux offres publiques".

"Dès lors que Suez se sera conformé aux principes rappelés par l'AMF, Veolia appelle Suez au dialogue afin de parvenir à apaiser la situation et permettre à l'ambitieux projet industriel porté par Veolia de se réaliser", a indiqué Veolia dans un communiqué.

Le groupe "invite les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation et à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation".

Pour repousser Veolia, Suez a décidé fin 2020 de loger dans une fondation néerlandaise les droits de propriétés de ses deux principales filiales dans l'eau en France afin d'empêcher que Veolia puisse les revendre à la société d'investissement Meridiam, comme il avait prévu de le faire pour des raisons de concurrence.

Suez a également engagé des discussions avec les fonds d'investissements Ardian et GIP pour que ceux-ci achètent une partie des actifs visés par Veolia, dont l'eau et les déchets en France, en faisant ressortir une valorisation de 20 euros par action Suez, supérieure aux 18 euros offerts par Veolia. Une proposition d'ouverture de négociations rejetée par Veolia, déjà détenteur de 29,9% du capital de Suez.

Selon l'AMF, l'information communiquée par Suez, Ardian et GIP ne "contribue pas à la bonne information des investisseurs" en période d'offre. Autre point visé par l'AMF : l'annonce par Suez le 21 mars de la modification et du caractère désormais définitif du dispositif de la fondation néerlandaise jusqu'en septembre 2024.

Désormais, sa dissolution n'est possible que dans l'hypothèse où "les principaux termes d'un accord prévoyant une possible offre sur Suez sont trouvés au plus tard le 20 avril 2021" avec Veolia, ou bien "automatiquement, si une offre en numéraire au moins égale à 22,50 euros par action" est annoncée avant le 5 mai 2021, avec ou sans recommandation du conseil d'administration, rappelle l'AMF

Suez avait estimé de son côté que la prise de position de l'AMF reposait "sur une analyse gravement erronée de la situation" et s'inscrivait "de surcroît en totale contradiction avec la Loi Florange qui autorise la mise en oeuvre de mesures de défense conformes à l'intérêt social contre une offre publique hostile".

Le groupe avait également déclaré respecter strictement les dispositions légales en vigueur et prévenu qu'il comptait faire valoir tous ses droits.

