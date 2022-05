Veolia confirme ses objectifs pour 2022 après un T1 soutenu par l'intégration de Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a confirmé jeudi ses perspectives pour 2022, après avoir vu ses résultats fortement progresser au premier trimestre, grâce à l'intégration de Suez.

Pour l'exercice en cours, Veolia continue de tabler sur une "solide croissance organique" de son chiffre d'affaires, ainsi que sur un résultat net courant autour de 1,1 milliard d'euros. Le groupe vise toujours une progression organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) comprise entre 4% et 6%, objectif sur lequel il s'est dit "en avance" au premier trimestre.

Le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a réitéré ses ambitions après avoir dégagé au premier trimestre un Ebitda de 1,46 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros au premier trimestre 2021 pour Veolia seul et 1,36 milliard d'euros pour Veolia et Suez combinés.

La forte croissance de l'Ebitda s'explique par un effet périmètre positif de 276 millions d'euros "principalement lié à l'intégration des activités de Suez" et une croissance organique de 7,8%, a précisé Veolia dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant consolidé a atteint 692 millions d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 33,4% en données publiées et de 18% à périmètre et changes constants par rapport à l'Ebit combiné de Veolia et Suez un an plus tôt, a indiqué Veolia.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 9,94 milliards d'euros, en hausse sur un an de 44,3% en données publiées, en raison notamment d'un effet de périmètre de 1,88 milliard d'euros lié à l'intégration de Suez. Par rapport au premier trimestre 2021 combiné des deux groupes, la croissance du chiffre d'affaires s'élève à 14,7% à périmètre et change constants, a indiqué Veolia. Corrigée de l'effet de la hausse des prix des énergies, la croissance organique du chiffre d'affaires combiné ressort à 7,1%, a ajouté Veolia.

A fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 21,28 milliards d'euros, contre 9,53 milliards d'euros au 31 décembre 2021, en raison notamment de la variation de périmètre liée à l'acquisition de Suez.

Veolia a par ailleurs indiqué avoir réalisé 87 millions d'euros d'économies au premier trimestre, "auxquelles s'ajoutent 21 millions d'euros de synergies liées au rachat de Suez, en ligne avec l'objectif annuel".

En 2022, Veolia compte toujours réaliser des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros, avec, en plus, 100 millions d'euros de synergies liées à la première année de l'intégration de Suez.

