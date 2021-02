Veolia : déclarations du groupe au sujet de l'offre sur Suez

Veolia indique que le président du tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent pour statuer sur l'offre publique d'achat de Veolia.



' L'ordonnance du 8 février dernier, rendue sans débat contradictoire et faisant interdiction à Veolia de déposer une offre publique d'achat sur Suez, est annulée. En conséquence, les procédures engagées par Suez devant le tribunal de commerce de Nanterre pour tenter d'empêcher le dépôt par Veolia d'une offre publique et son examen par l'Autorité des Marchés financiers (AMF) prennent fin ' indique le groupe dans un communiqué.



' Le recours introduit par Suez devant la Cour d'appel de Paris contre l'avis de dépôt de l'AMF n'étant pas suspensif, l'offre publique d'achat de Veolia suit donc son cours ' rajoute la direction de Veolia.



Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, indique qu'il souhaite présenter son projet de rapprochement devant l'ensemble des administrateurs de Suez afin d'entamer avec eux un dialogue constructif.



