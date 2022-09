Veolia : des nouveaux projets d'énergie renouvelable

Veolia annonce un dispositif inédit pour rendre ses services d'eau et de déchets en France autonomes en énergie avec la mise en production à horizon de 5 ans de plus de 2 térawattheures (TWh) d'énergie locale pour couvrir intégralement l'équivalent de sa consommation actuelle.



Cela correspond à l'équivalent de la consommation de 430.000 foyers français. Cette énergie sera 100% locale et à 100% d'origine renouvelable.



Les principales solutions de production d'énergie alternative locale déployées en France sont la généralisation de la production de biogaz à travers la dégradation des déchets organiques et la méthanisation des boues des stations d'épuration opérées par Veolia, le renforcement de la production d'électricité à partir de déchets non recyclables sur les sites opérés par le Groupe (biomasse, combustibles solides de récupération), l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des sites du Groupe qui le permettent, notamment sur les sites de stockage de déchets en post-exploitation et l'augmentation de la production de biocarburants à partir d'huiles alimentaires usagées.



“Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence de la généralisation des solutions de transformation écologique face aux enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation en France. Veolia produit déjà l'équivalent de 2/3 de l'énergie qu'elle consomme et accentuera cette dynamique, aux côtés des collectivités, pour rendre l'ensemble de nos services autonomes en énergie en 5 ans grâce à des nouveaux projets d'énergie renouvelable et locale”, déclare Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.