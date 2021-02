Veolia : déterminé à opérer le rapprochement avec Suez

Lors du conseil d'administration réuni lundi 1er février, les administrateurs de Veolia ont réaffirmé à l'unanimité leur refus de céder ou d'échanger, directement ou indirectement, les 29,9 % que Veolia possède au capital de Suez et leur détermination à mener à son terme leur projet de rapprochement entre Veolia et Suez, rapporte Veolia.



'Toute rumeur faisant état du contraire est trompeuse et ne reflète les intentions ni de Veolia ni d'aucun de ses administrateurs' poursuit la société Veolia qui précise être 'ouverte à une discussion avec le Conseil d'administration de Suez dans le cadre du projet de rapprochement tel que détaillé dans sa communication du 7 janvier dernier'.





