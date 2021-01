Veolia : émission obligataire à taux négatif

Veolia indique avoir procédé avec succès à l'émission de 700 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2027 à un taux négatif de -0,021%, une première pour un émetteur BBB pour cette maturité. Les produits serviront à ses besoins de financement généraux.



L'accueil de l'opération par les investisseurs s'est traduit par un carnet d'ordres ayant atteint jusqu'à deux milliards d'euros, forte demande ayant permis d'améliorer de manière notable les conditions de l'émission, jusqu'à atteindre ce rendement négatif.



'Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', commente le groupe de services aux collectivités.



