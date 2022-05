Veolia est protégé de l'inflation grâce à des contrats d'eau indexés

Consolidant pour la première fois les activités de son ancien rival Suez, qu'il a racheté en avril 2021, le chiffre d'affaires de Veolia au premier trimestre a bondi de 44,3% pour atteindre 9,93 milliards d'euros (10,44 milliards de dollars), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 14,7% à périmètre et taux de change constants.

Le PDG Frerot, qui sera remplacé dans le courant de l'année par Estelle Brachlianoff, a déclaré que Veolia était largement protégé de l'inflation car environ 70 % de ses revenus proviennent de contrats d'eau pluriannuels avec des villes ou des entreprises et qui comprennent une forme d'indexation de ses coûts.

"Cela signifie qu'il n'y a ni perte ni profit sur l'inflation puisque ces contrats sont régulièrement indexés", a-t-il déclaré.

M. Frerot a précisé que cela ne signifiait pas tout à fait que les actions de Veolia sont comme une obligation indexée protégée contre l'inflation, car son activité croît chaque année. Même en tenant compte de la hausse des prix de l'énergie, le revenu du premier trimestre a augmenté de 7,1 %, ce qui est bien supérieur à l'inflation, a-t-il dit.

Le PDG a déclaré que le reste de son activité était principalement axé sur le traitement des déchets industriels pour les entreprises clientes, où la stratégie se concentre sur l'augmentation des prix en fournissant de meilleurs services. Il a déclaré que cela a fonctionné au premier trimestre, les clients acceptant des augmentations de prix conformes à l'inflation.

"Globalement, l'inflation est neutre à légèrement positive, car nos prix incluent une marge, qui est également indexée", a-t-il déclaré.

M. Frerot a également déclaré que Veolia avait été en mesure de répercuter largement la hausse des prix de l'énergie.

Les achats d'énergie de Veolia sont principalement destinés aux réseaux de chauffage urbain, notamment en Europe de l'Est, et comme elle achète l'énergie primaire - charbon et gaz - auprès d'entreprises publiques locales, elle est protégée par des plafonds de prix de l'énergie, a déclaré Frerot.

Le directeur financier Claude Laruelle a déclaré que Veolia est un producteur net d'énergie, grâce à ses incinérateurs de déchets et à ses centrales de cogénération en Europe centrale. Il a déclaré que Veolia stimulait la production d'énergie en augmentant la production de biogaz à partir de ses stations d'épuration des eaux et de ses sites d'enfouissement.

(1 $ = 0,9514 euros)