L'expérience opérationnelle accumulée par Veolia aux Etats-Unis, où le Groupe est un précurseur dans la lutte contre les PFAS dans l'eau potable, représente une importante source de savoir-faire dont toutes toutes les zones géographiques, où la réglementation a évolué, pourraient bénéficier Veolia a déjà traité en cumulé 8 millions de m3 d'eau à New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie à travers plus de 30 sites, avec des dizaines d’autres sites en cours de mise en place aux Etats-Unis Avec le lancement de son 30ème projet de traitement des PFAS, couvrant 17 puits supplémentaires dans l'État de New York, Veolia a désormais déployé des capacités de traitement permettant de fournir de l'eau avec des niveaux de PFAS inférieurs aux seuils réglementaires à plus de 140 000 Américains

Veolia, le plus grand opérateur privé des services d'eau aux États-Unis, a franchi une nouvelle étape dans le traitement des substances chimiques Per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l'eau potable américaine, avec plus de 30 sites qui ne présentent désormais plus aucun niveau détectable de PFAS réglementés. Ces opérations comprennent un nouveau traitement installé sur 17 puits d’eau potable dans l’Etat de New York, ainsi que la livraison de projets supplémentaires encore en cours dans quatre États.

La contamination de l'eau potable par les PFAS constitue un défi majeur en raison de leur présence généralisée et de leur nature persistante. Les États-Unis ont été l'un des pionniers dans la lutte contre ce problème, avec la mise en place de réglementations dans plusieurs États et l'introduction imminente par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des premières normes exigeant le traitement de certaines familles de PFAS dans les réseaux d'eau potable.

Grâce à son expérience mondiale, Veolia est en mesure de traiter les PFAS réglementés à grande échelle, avec des solutions éprouvées, basées sur son expertise dans des technologies telles que le charbon actif ou la nanofiltration. Le Groupe oeuvre en continu à l'optimisation des traitements existants et au développement de solutions innovantes. Aux États-Unis, Veolia travaille à des solutions efficaces pour les populations touchées par la contamination de l'eau potable par les PFAS. À ce jour, le Groupe y a traité plus de 8 millions de m3 d’eau en utilisant près de 450 tonnes de charbon actif granulaire et d’autres matériaux qui permettent de séparer les PFAS réglementés et autres contaminants de l’eau, réduisant leurs niveaux en dessous des seuils réglementaires.

Un traitement adéquat est essentiel pour aider à séparer les PFAS de l'eau potable efficacement. Aux États-Unis par exemple, Veolia a effectué près de 10 000 analyses d’échantillons d'eau au cours des cinq dernières années, afin de déterminer et de mettre en œuvre les meilleures options de traitement en fonction de la composition chimique de l'eau, des contraintes physiques de chaque site et des coûts du cycle de vie des équipements.

Dans toutes les régions du monde où le cadre réglementaire a évolué vers une stratégie proactive de lutte contre les PFAS, Veolia souhaite s'appuyer sur son expertise opérationnelle acquise aux États-Unis et sur ses capacités de recherche mondiales pour lutter contre cette pollution, mais aussi d'autres micropolluants, pour être en mesure d'offrir une solution efficace et abordable à grande échelle.

"La lutte contre la pollution par les PFAS est un exemple concret de la manière dont Veolia apporte des solutions écologiques innovantes au défi de la dépollution. Aux Etats-Unis, où la réglementation a évolué plus rapidement qu'en Europe, nous avons plus de 50 projets additionnels à différents stades pour répondre aux nouvelles normes. Avec notre expertise mondiale dans les technologies de pointe du traitement de l'eau, les Etats-Unis représentent un réservoir d'expertise dont pourraient bénéficier toutes nos géographies où la réglementation a évolué favorablement," a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia. "Il est crucial de relever sans tarder le défi de la présence de PFAS dans l'eau potable et cela nécessite un soutien réglementaire fort. Nous avons également besoin des efforts coordonnés dans tous les secteurs, sur toute la chaîne de valeur, afin de garantir la conformité de l'eau potable sur les territoires concernés. Veolia est fière d'ouvrir la voie en mobilisant son expertise au profit de l'avancement du traitement des PFAS, qui contribue à la santé publique.”

"La mission de Veolia est d'apporter des solutions au public et à l'industrie pour relever les défis environnementaux, les PFAS en étant l'exemple parfait. En utilisant des technologies de traitement aussi bien existantes qu’émergentes, ainsi que son expertise dans la conception et la livraison de projets complexes, Veolia contribue à un environnement plus propre en s'attaquant aux contaminants PFAS réglementés présents dans l'eau," a déclaré Fred Van Heems, président et directeur général de Veolia North America.

À New York, Veolia a commencé à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour lancer un plan robuste de gestion des PFAS pour les puits d’eau potable dès 2019, anticipant ainsi les normes élaborées par l'État de New York et l'EPA pour ces substances chimiques. Veolia a également installé des solutions de traitement pour des puits d’eau potable du New Jersey et de Pennsylvanie. Veolia a ainsi démontré sa capacité à s’attaquer au défi nouveau et complexe de traitement des PFAS dans l’eau potable.

