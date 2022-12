Veolia finalise la rétrocession à Suez d'activités déchets en Grande-Bretagne

Paris (awp/afp) - Veolia a finalisé lundi la cession à Suez, pour 2,0 milliards de livres (2,3 millliards de francs suisses), d'activités de traitement de déchets en Grande-Bretagne, que le groupe avait d'abord acquis dans le cadre d'une OPA sur son rival mais qu'il n'a pu garder pour répondre aux lois anti-trust britanniques.

Le géant des services à l'environnement rétrocède ainsi à Suez 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK, dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), indique-t-il dans un communiqué.

Le produit de cession s'élève à 2,0 milliards de livres, précise Veolia, ajoutant qu'il reste malgré tout en Grande-Bretagne "le premier acteur de la gestion des déchets solides avec un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de livres".

"L'une des principales activités acquises par Veolia est de retour chez Suez", a souligné Suez dans un communiqué lundi soir, précisant que cette unité compte plus de 300 sites et plus de 25'000 clients privés et publics.

L'OPA, finalisée fin janvier, a donné naissance à un Veolia au périmètre élargi, et à un "nouveau Suez", entité indépendante reprise par de nouveaux actionnaires sur la base des activités non gardées par Veolia.

Celui-ci avait annoncé la semaine dernière avoir finalisé la cession à plusieurs groupes de quelque 920 millions d'euros d'actifs, imposée cette fois par l'autorité européenne de la concurrence.

Enfin, toujours pour répondre aux préoccupations de l'anti-trust britannique, le groupe français de l'eau, Saur, a annoncé lundi être entré en négociation exclusive avec Veolia pour acquérir Suez Industrial Water, qui traite l'eau pour des industriels et emploie 86 personnes au Royaume-Uni. Aucun montant n'a été communiqué.

afp/buc