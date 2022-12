Veolia : finalise la vente d'activités de déchets

Veolia annonce la finalisation de la cession à Suez de 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). L'entité cédée regroupe les anciennes activités déchets de Suez au Royaume-Uni.Le produit de cession s'élève à 2 milliards de livres sterling et représente une valorisation attractive de 16,9 fois l'EBITDA normalisé de 2021.Cette cession portera la valeur cumulée des cessions antitrust à environ 3,4 milliards d'euros.A l'issue de cette transaction, Veolia restera le premier acteur du marché britannique de la gestion des déchets solides avec un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliards de livres.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.