Veolia finalise les cessions convenues avec la Commission européenne

Veolia annonce la finalisation de la cession des actifs dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s’élève à environ 920 millions d’euros en valeur d’entreprise et contribuera à la réduction de la dette et viendra soutenir le développement du groupe.Cette réalisation des cessions comporte trois volets: la cession d'une partie des actifs de déchets dangereux en France à Suez ; la cession d'activités dans les services mobiles de traitement de l'eau en Europe à Saur; et la cession des activités dans les services de traitement des eaux industrielles en France à Séché Environnement.A la réalisation de ces opérations, Veolia restera un acteur majeur des segments concernés (déchets dangereux, eaux industrielles, unités mobiles).