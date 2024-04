Veolia vise une expansion majeure sur le marché américain de l'environnement et s’appuie sur de fortes ambitions en ligne avec le programme stratégique GreenUP : Veolia a déjà multiplié par 2,6 sa croissance entre 2019 et 2023 aux États-Unis, pour atteindre 5,4 milliards de chiffre d'affaires en 2023 Veolia vise à faire croître son chiffre d'affaires de 50 % d'ici 2027 et à doubler sa taille d'ici 2030 Création de valeur ~+ 200 bps de ROCE d'ici 2027 Décarbonation : 600K tonnes d'émissions de CO2e effacées (Scope 4) Régénération : 120M m3 d'eau économisée Dépollution : 2 millions de tonnes de déchets dangereux traités

Regulatory News:

À l'occasion de sa conférence Deep Dive US à New York, Veolia (Paris:VIE) a dévoilé aujourd'hui des ambitions de croissance ambitieuses sur le marché en plein essor des services environnementaux aux États-Unis, en s'appuyant sur son expérience et ses capacités uniques pour développer ses activités dans un pays qui représente environ 25 % du marché mondial. La forte croissance de la demande est due aux réindustrialisations, à la rareté de l'eau et aux problèmes de pollution, ainsi qu'aux enjeux de santé publique. Elle est soutenue par des réglementations ambitieuses et des politiques d'investissement.

Le Groupe est la première entreprise de services à l'environnement aux États-Unis depuis trois années consécutives1, le plus grand opérateur privé d'eau et fournisseur de technologie, ainsi que le leader en matière de traitement des déchets dangereux et de la pollution. Il occupe une position unique sur le marché américain en jouant un rôle de premier plan dans l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des déchets dangereux.

Entre 2019 et 2023, Veolia a bénéficié d'une croissance dynamique (x2,6 chiffre d'affaires) avec une demande accrue de ses services en raison de l'accélération du changement climatique et des évolutions réglementaires. Avec 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, soit 11% du chiffre d'affaires total du groupe (49 milliards de dollars) et 12 000 salariés, Veolia prévoit d'étendre davantage son empreinte aux États-Unis.

Veolia s'engage à continuer de soutenir la croissance durable des États-Unis et à contribuer à la protection de la santé publique. Le groupe se fixe ainsi des objectifs ambitieux : d'ici 2027, Veolia vise à faire croître son chiffre d'affaires de 50 % et à doubler sa taille d'ici 2030.

"Aujourd'hui, les États-Unis sont l'un des marchés des services à l’environnement qui connaît la plus forte croissance. La réindustrialisation, la rareté de l'eau, la santé publique sont autant de priorités qui stimulent la croissance de la demande. En tant qu'acteur historique et leader mondial de la transformation écologique, Veolia s’engage à mettre son savoir-faire et son expertise au service des clients américains, pour répondre au mieux à leurs besoins", a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. "Grâce à son positionnement unique et à la diversité de ses activités, Veolia est en mesure d'apporter des solutions environnementales pour améliorer la croissance économique et la santé publique en Amérique, et nous nous fixons des objectifs ambitieux pour nous développer et renforcer notre impact positif".

Décarbonation

Eliminer 600kt de CO 2 de l'atmosphère d'ici 2027 grâce à nos efforts pour aider nos clients à mener des opérations plus durables et plus efficaces en produisant de l'énergie renouvelable locale et en proposant des solutions d'efficacité énergétique et de régénération des ressources permettant de compenser et d'éviter les émissions.

Régénération des ressources

Economiser 120 millions de m3 d'eau d'ici 2027 (l'équivalent de la consommation annuelle d'eau de San Francisco) grâce à notre expertise mondiale dans les services de l'eau et à notre savoir-faire dans la réutilisation des eaux usées traitées.

Dans un contexte de relocalisation et de croissance industrielle, d'augmentation de la population dans les régions où l'eau est rare, de sensibilisation à la qualité de l'eau (PFAS, nouveaux polluants, etc.), des services environnementaux sont clés : recyclage de l'eau, réduction des fuites dans les réseaux de distribution d'eau, approvisionnement en eau des villes et des industries, qualité de l'eau, etc. L'accès à l'eau est donc essentiel pour soutenir la croissance, le marché étant estimé à 34 milliards de dollars par an d'ici 2027.

Premier acteur des services de l’eau et troisième de l'eau réglementée avec 200 installations d'eau et d'assainissement exploitées dans le pays, Veolia dessert plus d'un Américain sur 13 (27 millions de personnes) et est la seule entreprise privée capable de fournir l'ensemble des services contractuels.

Qualité de l'eau et santé publique

Rester à la pointe de la lutte contre les PFAS dans l'eau potable et dans l'ensemble de la chaîne de valeur en consacrant son expertise technique et ses ressources en matière de recherche et de développement pour aider à lutter contre cette pollution émergente.

La réduction des PFAS est l'une des principales priorités de santé publique aux États-Unis, avec des réglementations croissantes et un marché de la décontamination estimé à 200 milliards de dollars. Nos clients - les autorités locales et l'industrie - ont besoin d'aide pour garantir la sécurité de l'eau potable, l'élimination des polluants des eaux usées et l'assainissement de sites tels que les aéroports, les bases aériennes et les sites de production de PFAS chimiques. Ces défis nécessitent un savoir-faire en matière de traitement adapté aux besoins locaux, notamment la filtration membranaire et le traitement des déchets dangereux.

Veolia a déjà une grande expérience dans la lutte contre les PFAS dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis, avec 30 projets de traitement des PFAS dans l'eau potable déjà en cours et 50 autres dans le pipeline.

Dépollution

Avec l'ambition de traiter 2 millions de tonnes de déchets dangereux d'ici 2027, Veolia vise à renforcer sa position de leader dans le traitement des déchets dangereux aux États-Unis. Veolia joue un rôle essentiel pour de nombreuses industries américaines et est en mesure d’aider ses clients à se conformer à des réglementations en constante évolution. C'est un élément clé de différenciation sur un marché en forte croissance grâce à 2 milliards de dollars de financement public pour les infrastructures, la relocalisation de l’industrie manufacturière et la compétitivité aux États-Unis. Le marché accessible des déchets dangereux devrait atteindre 11 milliards de dollars en 2027 (CAGR de 5 %) avec 8 millions de tonnes de déchets dangereux par an.

A PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

___________________________

1 https://www.enr.com/toplists/2023-Top-200-Environmental-Firms-Preview

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240418069138/fr/