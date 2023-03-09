Veolia gagne un contrat de gestion intégrée des déchets en Australie

9 mars (Reuters) - Veolia Environnement SA:
* AUSTRALIE : VEOLIA ACCÉLÈRE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES
ET LA
DÉCARBONATION À TRAVERS LE PREMIER CONTRAT DE GESTION INTÉGRÉE
DES DÉCHETS DU PAYS
* D'UNE DURÉE INITIALE DE 7 ANS, LE CONTRAT PRÉVOIT DES
OPTIONS
D'EXTENSION À 18 ANS, CE QUI REPRÉSENTERAIT PRÈS DE 500 MILLIONS
D'EUROS POUR LA DURÉE TOTALE DU CONTRAT
* AUX TERMES DU CONTRAT, VEOLIA OPÉRERA CINQ DES PRINCIPALES
INSTALLATIONS DE RÉCUPÉRATION DE GOLD COAST
* L'OBJECTIF EST D'ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DE
RÉCUPÉRATION ACTUEL EN COMMENÇANT PAR UNE PREMIÈRE AUGMENTATION
DE 5% D'ICI 2025
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)