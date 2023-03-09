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VEOLIA ENVIRONNEMENT

(VIE)
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Veolia gagne un contrat de gestion intégrée des déchets en Australie

09/03/2023 | 08:46
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9 mars (Reuters) - Veolia Environnement SA:

* AUSTRALIE : VEOLIA ACCÉLÈRE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET LA DÉCARBONATION À TRAVERS LE PREMIER CONTRAT DE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS DU PAYS

* D'UNE DURÉE INITIALE DE 7 ANS, LE CONTRAT PRÉVOIT DES OPTIONS D'EXTENSION À 18 ANS, CE QUI REPRÉSENTERAIT PRÈS DE 500 MILLIONS D'EUROS POUR LA DURÉE TOTALE DU CONTRAT

* AUX TERMES DU CONTRAT, VEOLIA OPÉRERA CINQ DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE RÉCUPÉRATION DE GOLD COAST

* L'OBJECTIF EST D'ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DE RÉCUPÉRATION ACTUEL EN COMMENÇANT PAR UNE PREMIÈRE AUGMENTATION DE 5% D'ICI 2025 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2023 41 914 M 44 283 M -
Résultat net 2023 1 839 M 1 942 M -
Dette nette 2023 18 063 M 19 084 M -
PER 2023 12,1x
Rendement 2023 4,51%
Capitalisation 19 758 M 20 875 M -
VE / CA 2023 0,90x
VE / CA 2024 0,87x
Nbr Employés 207 393
Flottant 91,7%
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
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Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 28,14 €
Objectif de cours Moyen 31,75 €
Ecart / Objectif Moyen 12,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Estelle Karine Brachlianoff Chief Executive Officer & Director
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Antoine Frérot Chairman
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT17.25%20 875
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY0.58%105 608
ELECTRICITÉ DE FRANCE-1.25%48 662
SEMPRA ENERGY-3.83%46 751
NATIONAL GRID PLC4.67%45 471
ENGIE5.57%36 149