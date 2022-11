Veolia : hausse organique de 5% de l'EBITDA à neuf mois

Veolia publie au titre des neuf premiers mois de 2022 un EBITDA de 4,53 milliards d'euros, soit une croissance de 5,2% à périmètre et change constants, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards, en croissance de 49,1% à change constant.



Cette très forte croissance résulte principalement de l'acquisition de Suez. Sur la base du chiffre d'affaires combiné de Veolia et des actifs de Suez, la croissance s'est établie à +13,2%, à périmètre et change constants.



'Veolia a poursuivi sur sa lancée au troisième trimestre, avec une nouvelle forte hausse de ses activités d'eau, de déchets et d'énergie', souligne la DG Estelle Brachlianoff, qui met en avant les modèles d'indexation tarifaire ayant permis d'absorber la hausse des coûts.



Veolia confirme ses perspectives 2022 à changes constants, dont une 'solide croissance organique du chiffre d'affaires', une croissance organique de l'EBITDA de +4 à +6% et un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard, en hausse de plus de 20%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.