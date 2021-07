Veolia : l'AMF a déclaré conforme le projet d'OPA sur Suez

L'AMF a déclaré aujourd'hui conforme le projet d'offre publique d'achat visant les actions de Suez déposé le 30 juin dernier par Veolia.



Suite à cette annonce, Antoine Frérot a déclaré : “ Le projet industriel défendu par notre Groupe représente une opportunité unique pour la France et pour l'Europe de faire la course en tête dans le secteur le plus porteur du moment : celui de la transformation écologique. J'invite donc tous les actionnaires de Suez à apporter leur pierre à l'édifice en apportant leurs titres à notre offre.”



' Les procédures d'autorisation des autorités de concurrence concernées suivent leurs cours conformément au calendrier annoncé ' indique le groupe.





