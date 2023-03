Veolia : lance une offre pour accélérer la décarbonation

Veolia annonce le lancement de l'offre GreenPath Zero Carbon pour aider ses clients à accélérer leur décarbonation.



Veolia lance ainsi une offre mondiale inédite pour aider ses clients municipaux, tertiaires et industriels à construire et mettre en oeuvre leurs feuilles de route de décarbonation et d'adapter leurs modèles aux défis climatiques actuels et futurs.



' Elle apporte également des solutions pour contribuer directement à l'atteinte des objectifs climatiques européens qui fixent une réduction de 55% des émissions de GES en 2030 et la neutralité climatique en 2050 ' indique le groupe.



La nouvelle offre permet de réduire jusqu'à 80% des émissions sur le périmètre concerné par les technologies de Veolia.



