Veolia : lancement de l'augmentation de capital

Veolia annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, opération dont le produit sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de Suez.



La levée de fonds donnera lieu à l'émission de 110.396.796 actions nouvelles au prix de 22,70 euros par action. Chaque porteur d'actions recevra un DPS par action détenue et 21 DPS permettront la souscription à titre irréductible de quatre actions nouvelles.



La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 septembre au 1er octobre inclus. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 8 octobre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.