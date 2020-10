Veolia : levée sur le marché de la dette hybride

15/10/2020 | 07:16

Veolia annonce avoir levé deux milliards d'euros dans des conditions 'très attractives', avec un carnet d'ordres dépassant les six milliards et 'provenant d'investisseurs nombreux et de qualité (plus de 500 ordres en provenance de trois continents)'.



Cette émission prend la forme de deux tranches de titres super subordonnés à durée indéterminée, respectivement de 850 millions d'euros portant un coupon de 2,25% jusqu'en avril 2026 et de 1150 millions portant un coupon de 2,50% jusqu'en avril 2029.



Les produits de cette opération, qui marque le retour de Veolia sur le marché de la dette hybride (qu'il n'avait plus sollicité depuis 2013), servent à refinancer l'acquisition la semaine dernière de 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.