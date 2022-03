Veolia : mise en service d'une unité de biométhane

Veolia et Waga Energy annoncent la mise en service de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) en France.



Située sur le pôle d'écologie industrielle de Veolia à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), l'unité permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an et permettra ainsi d'éviter environ 25.000 tonnes de CO2 par an.



Basée sur la technologie WAGABOX, développée par Waga Energy, cette unité récupère et traite le biogaz des déchets enfouis pour le transformer en biométhane, un gaz vert ensuite injecté directement dans le réseau exploité par GRDF.



