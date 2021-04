Veolia : accord de rapprochement avec Suez

Veolia et Suez annoncent que leurs Conseils d'administration respectifs ont atteint, hier soir, un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes.



Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix de 20,50 E par action Suez (coupon attaché) conditionné à la conclusion de l'accord de rapprochement.



' L'accord permettrait : - la constitution d'un nouveau Suez composé d'actifs formant un ensemble cohérent et pérenne sur le plan industriel et social, et doté d'un réel potentiel de croissance, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'E ' indique le groupe.



Antoine Frérot, Président-Directeur Général de Veolia, a déclaré : ' Cet accord est bénéfique pour tout le monde : il garantit la pérennité de Suez en France de manière à préserver la concurrence et il garantit l'emploi. Toutes les parties prenantes des deux groupes sortent donc gagnantes. Le temps de l'affrontement est terminé, le temps du rapprochement commence '.



