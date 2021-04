Veolia : appel au dialogue à Suez après une annonce de l'AMF

Veolia fait part d'une annonce par l'AMF qu'elle considère que les modifications apportées par Suez au dispositif de la fondation de droit néerlandais, combinées au soutien à la proposition Ardian-GIP, portent atteinte aux principes du marché.



Dès lors que Suez se sera conformée aux principes rappelés par l'AMF, Veolia appelle Suez au dialogue afin de 'permettre à l'ambitieux projet industriel porté par Veolia de se réaliser, et ce dans un esprit constructif respectueux de l'intérêt des deux sociétés'.



'Veolia invite donc les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation et à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation', poursuit le groupe de services aux collectivités.



