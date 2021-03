Veolia : n'est pas intéressé par le démantèlement de Suez proposé par M. Philippe Varin

Regulatory News:

La direction de Suez tente en vain ce jour de créer de l’incertitude là où il n’y en pas : Veolia (Paris:VIE) ne vendra pas ni n’échangera sa participation de 29,9% au capital de Suez ; l’offre publique d’achat déposée par Veolia demeure irrévocable même après l’activation de l’entité néerlandaise, et c’est la seule à porter sur l’ensemble du capital de Suez ; la proposition faite par Veolia il y a une dizaine de jours de garantir en cas d’accord préalable l’intégrité de Suez en France représente les meilleurs efforts possibles de Veolia pour donner au nouveau Suez une taille lui permettant de se développer, y compris hors de France, tout en garantissant grâce à l’entreprise à mission Meridiam la stabilité de son actionnariat pendant 25 ans, la préservation de l’intégralité de l’emploi et des acquis sociaux, le maintien d’une véritable et solide concurrence et le doublement des investissements dans les 5 à 7 prochaines années.

Il ne saurait y avoir de discussions avec la direction de Suez :

- tant qu’un accord n’aura pas été formellement exprimé au préalable par le Conseil d’administration de Suez sur ce périmètre du nouveau Suez proposé par Veolia ;

- tant que l’entité néerlandaise, qui porte gravement atteinte à l’intérêt social et à la valeur de Suez, n’aura pas été dissoute ;

- tant que les cessions précipitées des actifs stratégiques de Suez à l’international n’auront pas été suspendues ;

- tant que les procédures judiciaires lancées à l’initiative de Suez n’auront pas été retirées.

Veolia note par ailleurs que l’évident conflit d’intérêt dont témoigne le communiqué de Suez est choquant et surprenant : l’approche des dirigeants de Suez, qui consiste à favoriser leur intérêt personnel et patrimonial en offrant à deux fonds court-termistes de choisir à la carte leurs actifs, contrevient à l’intérêt social du Groupe et à celui des actionnaires, qui n’ont toujours qu’une offre fantôme face à celle de Veolia.

Il appartiendra naturellement aux actionnaires de Suez de se prononcer sur ces différentes questions qui engagent l’avenir du groupe, et aux tribunaux de statuer sur la responsabilité individuelle des administrateurs concernés.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210321005021/fr/