Veolia : nouveau calendrier dans le dossier Suez

Veolia et Suez indiquent que les étapes du calendrier ont été modifiées en fonction des derniers accords. Au plus tard le 29 juin, est ainsi prévu l'avis motivé du conseil d'administration de Suez pour recommandation de l'offre publique.



Le 30 juin, est prévue l'assemblée générale de Suez. A l'issue de la finalisation de l'information-consultation des salariés de Suez, doit intervenir la conclusion d'un accord définitif avec le consortium concernant la création du nouveau Suez.



Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de concurrence, Suez et Veolia se sont fixés comme objectif commun la concomitance de clôture de l'offre publique et la cession du nouveau Suez au consortium, prévue pour la fin de l'année 2021.



