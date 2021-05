Veolia : opération pilote de vaccination en entreprise

Veolia annonce la participation à la première opération pilote de vaccination en entreprise.



Près de 2 600 collaborateurs de Veolia auront l'opportunité d'être vaccinés dans le cadre de l'opération pilote de vaccination en entreprise ARNm Moderna initiée par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et le Ministère des Solidarités et de la Santé.



' Cette opération pilote permettra aux collaborateurs de Veolia un accès facilité à la vaccination du 1er juin au 23 juillet 2021. Elle sera déployée sur 12 sites en France ' indique le groupe.



