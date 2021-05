Veolia : protocole d'accord pour créer 'un nouveau Suez'

Parallèlement à l'annonce de leur accord de rapprochement, Veolia et Suez font part de la signature d'un protocole d'accord avec le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un 'nouveau Suez'.



Ce dernier 'aurait un chiffre d'affaires de près de sept milliards d'euros comprenant les activités eau et propreté France de Suez ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international', expliquent-ils.



Concomitamment à l'issue de l'offre publique de Veolia, GIP et Meridiam pour 40% du capital chacun, et le groupe CDC (dont CNP Assurances) pour 20%, en deviendraient les actionnaires. Leur offre prévoit un actionnariat salarié pour 3% initialement.



