Veolia : nouveau contrat remporté en Côte d'Ivoire

L'Etat ivoirien a confié à Veolia l'exploitation et la maintenance d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable située près d'Abidjan, et ce pour une période de quinze ans, a annoncé mercredi le groupe de services à l'environnement.



Veolia rappelle que l'Etat ivoirien avait déjà confié, en 2018, au groupement qu'il avait constitué avec PFO Africa la conception, la construction et la mise en service de l'usine de La Mé.



Opérationnelle depuis plusieurs mois, l'usine est implantée sur un site de huit hectares à 30 km au nord d'Abidjan.



A pleines capacités, elle produira 240.000 m3 d'eau potable par jour, ce qui devrait permettre de couvrir les besoins journaliers des 2,4 millions d'habitants d'Abidjan.



Cette usine traite l'eau de surface captée dans la rivière La Mé, une première pour Abidjan qui était jusqu'ici uniquement alimentée par des eaux souterraines.



