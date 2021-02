Veolia : plongeon de 86% du résultat net annuel

Le groupe de services collectifs Veolia publie un résultat net part du groupe de 89 millions d'euros pour 2020, contre 625 millions en 2019, et un EBITDA de 3,64 milliards (-8% à change constant) pour un chiffre d'affaires de 26 milliards (-2,9% à change constant).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 22 avril le versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice, payable en numéraire. La date de détachement est fixée au 10 mai et les dividendes seront versés à partir du 12 mai.



A change constant, Veolia prévoit pour 2021 un chiffre d'affaires supérieur au niveau de 2019, un EBITDA supérieur à quatre milliards d'euros, soit une croissance supérieure à +10% par rapport à 2020, et un retour à la politique de distribution pré-crise au titre de 2021.



