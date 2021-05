Veolia prévoit de finaliser le rachat de Suez fin 2021 et confirme ses objectifs

(Actualisation: précisions sur le processus d'offre de rachat de Suez et sur les résultats, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a indiqué mercredi s'attendre à finaliser son rapprochement avec Suez d'ici à la fin de l'année et a confirmé ses perspectives pour 2021, après avoir retrouvé au premier trimestre un rythme de croissance semblable à celui constaté avant la crise sanitaire.

Pour 2021, Veolia a confirmé viser, à taux de change constants, des revenus supérieurs aux 27,19 milliards d'euros atteints en 2019, un Ebitda (excédent brut d'exploitation) de plus de 4 milliards d'euros, en croissance de 10% par rapport à 2020, et des économies de coûts de 350 millions d'euros.

Le groupe compte également toujours ramener son endettement sous 12 milliards d'euros à la fin de l'année et entend renouer avec sa "politique de distribution pré-crise au titre de 2021".

Ces perspectives s'entendent avant intégration de Suez, a précisé Veolia. Le rapprochement entre les deux groupes devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année, "vers la fin de l'automne", a indiqué le PDG de Veolia, Antoine Frérot, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Veolia s'attend à ce que la signature, le 14 mai prochain, de l'accord définitif entre les deux conseils d'administration fasse "entrer le projet dans une phase comprenant deux volets", à savoir l'obtention de l'accord des différentes autorités de la concurrence compétentes et la finalisation d'une offre publique d'achat (OPA) visant à acquérir les 70,1% du capital restant de Suez.

Veolia a déjà obtenu certaines autorisations, notamment aux Etats-Unis, et prévoit de recevoir le feu vert de la Commission européenne au troisième trimestre. L'OPA devrait ainsi être ouverte au cours du troisième trimestre et close avant la fin de l'année, pour une intégration complétée en 2022.

Suez et son concurrent Veolia ont annoncé le 11 avril, après plus de sept mois de tensions entre les deux groupes, être parvenus à un accord de principe concernant leur rapprochement. Selon les éléments présentés les deux groupes, l'accord prévoit la mise en oeuvre du projet de Veolia de constitution du "champion mondial de la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros, tandis qu'un "nouveau Suez", réalisant un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros, serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France.

Veolia a rappelé s'attendre à ce que cette opération soit "créatrice de valeur dès 2022 pour les actionnaires de Veolia grâce notamment à des synergies opérationnelles et d'achats estimées à 500 millions d'euros" et ait un "effet relutif de 40% en 2024 sur le bénéfice net courant par action, y compris coût de la dette hybride et avant amortissement de l'allocation du prix d'acquisition".

Résultat net courant en forte hausse au premier trimestre

Par ailleurs, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges exceptionnels, de 188 millions d'euros au premier trimestre. Ce montant représente une progression de 54,7% sur un an en données publiées, de 59,8% à taux de change constants et de 65% à périmètre et taux de change constants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,08 milliard d'euros, en hausse par rapport au premier trimestre 2020 de 11,2% en données courantes, de 13,6% à changes constants et de 8,7% à périmètre et changes constants. L'effet périmètre a été favorable à hauteur de 48 millions d'euros, tandis que l'effet de change a été négatif de 23 millions d'euros, a précisé Veolia. La marge d'Ebitda s'est inscrite à 15,8% au premier trimestre, contre 14,5% un an plu tôt.

"Notre gestion stricte des coûts nous a permis de retrouver un fort effet de levier opérationnel et d'enregistrer ainsi une croissance de notre Ebitda de plus de 13% par rapport au premier trimestre 2020 et de 7,5% comparé au premier trimestre 2019. Nous sommes donc en avance par rapport aux objectifs de l'année 2021", a indiqué Antoine Frérot dans le communiqué du groupe. "Je confirme que cette année sera une très belle année pour Veolia en termes de croissance d'activité aussi bien que de résultats", a-t-il ajouté.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant a atteint 469 millions d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 19,6% à changes courants et de 22,7% à changes constants, a indiqué Veolia.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 6,81 milliards d'euros, en hausse sur un an de 2% en données publiées, de 4% à taux de change constants et de 3% en données organiques. "Comparé au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires est également en croissance de 2,8% à changes constants", a souligné Veolia.

"Les effets prix matières sur les recyclats, les impacts tarifaires positifs ainsi qu'un effet climat favorable permettent de compenser l'impact limité et maîtrisé de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 sur l'ensemble des géographies", a ajouté le groupe.

A fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 13,51 milliards d'euros, contre 13,22 milliards d'euros un an plus tôt.

"Veolia a réalisé un excellent début d'année 2021", avec la poursuite de la croissance soutenue et profitable amorcée au second semestre et des performances du premier trimestre supérieures à celles de la période équivalente en 2019, a commenté Antoine Frérot.

Le dirigeant s'est dit "très optimiste pour l'année 2021", estimant que le groupe fera "bien plus que compenser" les effets négatifs de la crise du Covid-19.

