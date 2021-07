Veolia publie des résultats semestriels "record", objectifs relevés

Paris (awp/afp) - Veolia, numéro un mondial des services à l'environnement, est revenu dans le vert au premier semestre, bien loin de la perte nette enregistrée un an plus tôt en pleine pandémie, et a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'année.

Le PDG du groupe Antoine Frérot, cité dans le communiqué publié jeudi, a salué des "résultats record".

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net s'élève à 301 millions d'euros (324 millions de francs suisses), contre une perte nette de 138 millions à la même époque l'an passé, et le chiffre d'affaires à 13,645 milliards d'euros (+9,9% sur un an).

Dans le sillage de ces résultats, le groupe a annoncé le relèvement de ses objectifs pour 2021, tablant désormais sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 4,1 milliards d'euros (contre plus de 4 milliards précédemment).

L'Ebitda fin juin a atteint 2,081 milliards, en hausse de 30,1% sur un an.

Les performances de Veolia se sont accélérées au deuxième trimestre, où le rebond a été "supérieur aux attentes". Le groupe a été porté par l'activité Déchets qui a retrouvé la plupart de ses niveaux de 2019 au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 27,1% à change constant. Les prix sont soutenus, en particulier pour les matériaux recyclés.

Veolia enregistre aussi une très forte croissance dans le traitement des déchets toxiques, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18% par rapport à la même époque en 2020, et de 15,7% par rapport à 2019.

Dans le secteur de l'eau, Veolia a rappelé la signature d'importants contrats: gestion de l'eau potable pour la ville de Miyagi au Japon, réutilisation des eaux usées à des fins d'eaux potables en Vendée.

Dans le domaine de l'énergie, le groupe a été tiré par l'activité soutenue en Europe de l'Est.

"Au moment où Veolia s'apprête à acquérir Suez, notre Groupe n'a jamais été aussi fort", s'est félicité Antoine Frérot.

Le premier semestre 2021 s'est terminé sur la formalisation de l'entente trouvée avec Suez, au terme de huit mois de bataille épique. Fin juin, le conseil d'administration de Suez a recommandé son rachat, concrétisant l'accord trouvé en avril pour que Veolia reprenne une grande partie de son rival historique.

Veolia a annoncé mercredi soir que son Comité exécutif sera composé d'"un quart de membres issus de Suez dès la date de clôture du rapprochement entre les deux groupes", avec le recrutement de quatre cadres dirigeants de Suez.

L'offre publique d'achat doit être finalisée "d'ici la fin de l'année", dans l'attente notamment des procédures d'autorisation des autorités de concurrence.

afp/buc