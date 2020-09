Veolia : réitère son attachement à la mise en œuvre de son projet de constitution d'un leader mondial de la transformation écologique

Regulatory News:

Ayant pris en compte les préoccupations de l’Etat et d’Engie, Veolia (Paris:VIE) a décidé d'améliorer sa proposition dans l’ensemble de ses composantes afin de présenter la meilleure offre possible en vue de la délibération du conseil d’Engie de ce jour

Veolia confirme formellement ses engagements sociaux qui sont remis ce jour à Engie et au ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Veolia a pris l’engagement, dans le cas où il prendrait le contrôle de Suez, de maintenir l’ensemble de l'emploi des salariés en France, qui conserveront leurs régimes et avantages sociaux, individuels et collectifs.

Concernant les activités en France qui devront être cédées pour nous permettre d’obtenir les autorisations réglementaires, Veolia s’engage à ce que les repreneurs choisis prennent les mêmes engagements sociaux.

Sur le rapprochement des équipes dirigeantes pour constituer le nouveau groupe, Veolia s’engage à intégrer des cadres exécutifs de Suez dans les instances de direction dans un esprit d’équilibre et de critères de compétence.

Après l’acquisition du bloc de 29,9% de Suez auprès d’Engie, Veolia est prêt à s’engager à ne déposer une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez (conformément à ses annonces antérieures) qu’à la condition qu’elle soit amicale, bénéficiant d’un accueil favorable du conseil d’administration de Suez.

Pour y parvenir, Veolia propose à Suez de se donner une période de six mois expirant le 31 mars 2021, pendant laquelle les parties feront leurs meilleurs efforts pour rechercher les bases communes d’un accord relatif à la mise en œuvre du projet porté par Veolia.

En contrepartie de ces engagements, Veolia entend que Suez désactive le dispositif annoncé le 23 septembre dernier reposant sur la fondation de droit néerlandais.

Enfin, Veolia améliore le prix de sa proposition d’acquisition des 29,9% de Suez auprès d’Engie en le portant à 18€ par action (coupon attaché).

La proposition ainsi révisée de Veolia reste valable pour ce jour et sera caduque ce soir à minuit.

Disclaimer

Veolia Environnement est une société dont les actions sont négociées sur Euronext Paris. Ce document contient des “forward-looking statements” au sens de l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces derniers ne garantissent pas une performance future. Les résultats pourraient différer sensiblement en cas de survenance de certains risques ou incertitudes, beaucoup hors du contrôle de Veolia.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200930005312/fr/