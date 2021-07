Veolia relève sa prévision d'Ebitda pour 2021 après la hausse de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a relevé jeudi sa prévision d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, après avoir dégagé des résultats en hausse au premier semestre non seulement par rapport à la même période de 2020, lestée par la crise sanitaire, mais aussi par rapport à 2019.

Veolia vise désormais un Ebitda supérieur à 4,1 milliards d'euros en 2021, soit une croissance supérieure à 12% sur un an. Le groupe tablait précédemment sur un Ebitda supérieur à 4 milliards d'euros, représentant une croissance de 10% sur un an.

Veolia a par ailleurs confirmé viser, à taux de change constants, des revenus supérieurs aux 27,19 milliards d'euros atteints en 2019 et des économies de coûts de 350 millions d'euros. Le groupe compte également ramener son endettement sous 12 milliards d'euros à la fin de l'année et entend renouer avec sa "politique de distribution pré-crise au titre de 2021".

Ces perspectives s'entendent avant intégration de Suez, a précisé Veolia dans un communiqué.

Le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges exceptionnels, de 516 millions d'euros au premier semestre, contre 7 millions d'euros un an plus tôt.

L'excédent brut d'exploitation s'est inscrit à 2,08 milliard d'euros, en hausse de 30,1% sur un an en données courantes, de 31,4% à changes constants et de 27,3% à périmètre et changes constants. La marge d'Ebitda s'est inscrite à 15,3% au premier semestre, contre 12,9% un an plu tôt.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant a atteint 901 millions d'euros, contre 438 millions d'euros au premier semestre 2020.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 13,65 milliards d'euros, en hausse sur un an de 9,9% en données publiées, de 11,2% à taux de change constants et de 10,4% en données organiques.

Sur le plan du rapprochement du groupe avec son concurrent Suez, Veolia a rappelé s'attendre à ce que l'opération puisse être conclue d'ici à la fin de cette année.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi que, après avoir déclaré conforme le projet d'offre la semaine dernière, l'OPA serait ouverte le 29 juillet. "Sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne", a précisé l'Autorité.

Veolia a déposé fin juin son projet d'OPA sur Suez, au prix de 20,50 euros par action. Selon les éléments présentés par les deux groupes, l'accord prévoit la mise en oeuvre du projet de Veolia de constituer un "champion mondial de la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros, tandis qu'un "nouveau Suez", dont le chiffre d'affaires s'établirait à environ 7 milliards d'euros, serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France.

