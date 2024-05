Avec une capacité de 818 000 m3 par jour, cette usine de dessalement par osmose inverse fournira de l'eau potable à 2 millions de personnes. 35 % d'énergie en moins pour dessaler l'eau de mer au cours des dix dernières années, grâce à des technologies avancées d'osmose inverse combinées à l'expertise de Veolia. Cette nouvelle génération d'usines à la pointe de l'efficacité énergétique s'inscrit pleinement dans le plan stratégique GreenUp de Veolia, grâce à l’accélération du déploiement de solutions pour préserver la ressource en eau.

Veolia (Paris:VIE), leader mondial des technologies de l'eau, via sa filiale SIDEM, va concevoir et fournir une technologie clé pour l'usine de dessalement d'eau de mer de Hassyan à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Commandée par l'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) et ACWA Power, cette usine sera la deuxième plus grande usine de dessalement basée sur la technologie d'osmose inverse (OI) au monde. Ce projet significatif souligne l'engagement de Veolia, réaffirmé dans son nouveau plan stratégique GreenUp, à fournir des solutions durables, décarbonées et économes en énergie, tout en garantissant la préservation de la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique.

Située à environ 55 kilomètres au sud-ouest de Dubai Creek, l'usine de dessalement de Hassyan aura une capacité de 818 000 mètres cubes par jour (m3/j), fournissant ainsi une source d'eau potable à 2 millions de personnes. L’usine commencera à fonctionner en 2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'à la pleine capacité en 2027. Ce projet fait partie d'une stratégie plus large visant à augmenter durablement la capacité de dessalement de l'eau, pour répondre à la demande croissante d'eau pour des usages domestiques et commerciaux de Dubaï. Par ailleurs, ce sera la plus grande usine de dessalement alimentée par l'énergie solaire au monde.

Ce projet est unique de par son exceptionnelle efficacité énergétique, avec un taux de consommation d'énergie très bas de 2,9 kilowattheure par mètre cube (kWh/m3). La vaste expertise de SIDEM en matière de dessalement à grande échelle, y compris les étapes critiques de prétraitement et de post-traitement, a permis de maximiser le potentiel de la technologie OI en termes d'efficacité énergétique, en réduisant la consommation d'énergie des usines de dessalement OI de 35 % supplémentaires au cours des 10 dernières années.

L'usine est située près du sanctuaire des zones humides de Jebel Ali, un site protégé par Ramsar, reconnu par la Convention sur la diversité biologique comme une zone marine d'importance internationale sur le plan écologique ou biologique. Pour garantir le processus de nidification continu des tortues menacées, les activités de construction ont été soigneusement planifiées autour de la saison de reproduction. De plus, l'usine respecte strictement les lois et réglementations environnementales en termes de composition, de température et de quantité de saumure rejetée, avec des zones de rejet soigneusement sélectionnées pour atténuer tout impact potentiel sur l'écosystème.

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, a déclaré : "Partout dans le monde, les populations sont à la recherche de solutions au changement climatique. Le mot d'ordre est l'adaptation : chez Veolia, nous avons des solutions pour agir comme catalyseur de la transformation écologique, c'est le sens de notre plan stratégique GreenUp. Cette nouvelle réalisation confirme notre position de leader dans les technologies de l'eau. Notre engagement à fournir des hauts standards opérationnels et environnementaux a été le moteur de notre leadership dans le dessalement depuis plus de 50 ans. Nos efforts ont rendu l'impossible possible, ramenant la consommation d'énergie du dessalement à grande échelle à 2,9 kWh/m3."

