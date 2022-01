Veolia renouvelle sa gouvernance, Frérot restera président et Brachlianoff devient DG

(Actualisation: parcours d'Estelle Brachlianoff au sein de Veolia et commentaire de l'entreprise sur la nouvelle gouvernance)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--A la suite de son offre publique d'achat sur Suez, le groupe de services aux collectivités Veolia a dévoilé lundi une nouvelle gouvernance comprenant la dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er juillet prochain.

Les administrateurs proposeront de maintenir Antoine Frérot à la présidence du conseil d'administration de Veolia au cours de l'assemblée générale prévue le 15 juin, a indiqué le groupe dans un communiqué. Directrice générale adjointe chargée des opérations, Estelle Brachlianoff "sera la prochaine directrice générale de Veolia et il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires qu'elle rejoigne son conseil d'administration", a précisé le groupe.

Ancienne élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, Estelle Brachlianoff a rejoint Veolia en 2005. Après avoir dirigé des activités du groupe en France et au Royaume-Uni, la responsable a été a nommée en juillet 2018 directrice générale adjointe, en charge des opérations et membre du comité exécutif de Veolia.

"Estelle Brachlianoff aura la charge de diriger et d'animer Veolia, devenu, en dix ans, le champion mondial de la transformation écologique", a commenté le groupe. "Pour mener à bien sa nouvelle mission, elle pourra compter sur l'appui d'un comité exécutif et un comité de direction renouvelés, comptant parmi les meilleurs experts mondiaux des métiers de l'eau, des déchets et de l'énergie", remarque le communiqué.

Cette gouvernance a été présentée alors que Veolia détient 86,22% du capital et des droits de vote de Suez à l'issue de son OPA, selon les résultats définitifs de l'offre publiés lundi par l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'offre sera rouverte 12 au 27 janvier inclus et Veolia s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 19,85 euros par action la totalité des titres encore en circulation, soit 13,78% du capital de Suez.

"A quelques jours de la conclusion d'un rapprochement historique pour Veolia, qui passera de 180.000 à 230.000 salariés et dont le chiffre d'affaires progressera de 27 à 37 milliards d'euros, le conseil d'administration de Veolia a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général", ajoute le communiqué.

"Antoine Frérot avait exprimé son souhait de mettre un terme à ses fonctions de directeur général, qu'il exerce depuis 2009, à l'expiration de son mandat actuel", a précisé Veolia. "Il avait donc demandé au conseil d'administration de charger le comité des nominations de mener, avec l'appui d'un cabinet de recrutement, un travail approfondi de recherche de la gouvernance la plus appropriée au pilotage d'une entreprise qui change d'ampleur et qui continue de s'internationaliser", a indiqué Veolia.

